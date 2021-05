Tir fa retromarcia e spinge una donna dentro al bagagliaio dell’auto: tragedia sfiorata

Il conducente di un camion ha ingranato la retro senza accorgersi che dietro di lui c’era una mamma intenta a recuperare dal bagagliaio dell’auto il passeggino per la figlia. Si è rischiato il dramma in provincia di Lecce

Poteva avere un epilogo terrificante per una donna quanto accaduto nelle ultime ore in un quartiere della provincia di Lecce. Se l’è fortunatamente cavata solo con un grande spavento e ferite lievi ma a testimoniare quanto abbia rischiato ci sono le riprese di una telecamera di sorveglianza che mostrano come una manovra azzardata avrebbe potuto ucciderla in pochi istanti. La vicenda arriva da via Solano, nel comune di Lequile ed il filmato è stato diffuso dal presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D’Agata su Youtube (ma il video è divenuto virale anche sugli altri social): nelle immagini si vedono un tir ed un’auto fermi davanti ad un supermarket; ad un certo punto una donna, la proprietaria del veicolo, si mette davanti al bagagliaio, dando dunque le spalle all’autocarro, per recuperare la carrozzina della sua bimba di pochi mesi che in quel momento si trovava nell’auto, sul seggiolino.

Il video dell’accaduto è diventato virale

Improvvisamente però l’autista del camion fa retromarcia, evidentemente senza rendersi conto del fatto che dietro di lui vi siano la donna e la sua auto. La mamma viene così colpita ma fortunatamente, dato che il cofano posteriore era aperto, il tir la spinge nel bagagliaio, per poi fermare la sua corsa quando colpisce il portellone, dal momento che alcuni passanti che hanno assistito alla scena accorrono scuotendo le braccia per segnalargli l’accaduto. A bordo del veicolo c’era un dipendente di una ditta di trasporti barese che poco prima aveva effettuato la sua consegna di prodotti alimentari presso il supermercato mentre la donna stava per andare al market per fare la spesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno raggiunto la donna trasportandola nel vicino ospedale Vito Fazzi di Lecce: i medici hanno curato le sue ferite dimettendola con una prognosi di otto giorni. A testimonianza del fatto e di quanto la donna sia stata fortunata rimane il video che evidenza come solo miracolosamente la vicenda non abbia avuto conseguenze ben peggiori.