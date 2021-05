Lo scrittore Fulvio Abbate dovrà essere nuovamente operato a causa di un tumore alla mandibola

Lo scrittore Fulvio Abbate dovrà essere operato per un tumore alla mandibola. Il 64enne era stato già operato due anni fa per lo stesso problema.

Non c’è pace per lo scrittore Fulvio Abbate. L’uomo dovrà essere nuovamente operato per il ritorno del tumore alla mandibola. Egli era stato già operato due anni fa per lo stesso problema. Queste le sue parole sui social: “Come alcuni amici sanno, da qualche anno soffro di un tumore alla mandibola, si è ripresentato, nei prossimi giorni dovrò essere nuovamente in sala operatoria. Grazie per la vostra cara attenzione, vi voglio tutti bene, speriamo sia l’ultima”.

Lo scrittore 64enne è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Qui ha pubblicato un selfie sul suo profilo Facebook, scrivendo: “Ricomincia l’avventura…”.

Fulvio Abbate è uno scrittore, critico d’arte, opinionista e giornalista molto rinomato. Egli è stato anche uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Sono stati tantissimi i messaggi di incoraggiamento per lo scrittore palermitano da parte di amici e fan: “Forza Fulvio Abbate, anche io lotto da due anni contro la stessa a bestia. Facciamoci forza e Crediamoci!”, “Tantissimi auguri Fulvio, con grande e antico affetto. Un abbraccio forte”. E ancora: “Forza caro Fulvio un abbraccio intanto virtuale forte forte e poi tanta tanta energia”.