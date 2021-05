Serie A, dove vedere la trentaseiesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

La trentaseiesima giornata di Serie A scatterà stasera con l’anticipo fra Napoli e Udinese. Domani sera Sassuolo-Juve e Torino-Milan.

La trentaseiesima giornata di Serie A, valevole per l’ultimo turno infrasettimanale dell’anno, prenderà il via questa sera con la sfida fra Napoli e Udinese. Domani alle 18.30 il Cagliari ospiterà la Fiorentina. Alle 20.45 si disputeranno ben sette match in contemporanea. I match importanti per la lotta Champions sono Sassuolo-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Benevento. Gli altri quattro incontri serali sono Lazio-Parma, Inter-Roma, Bologna-Genoa e Sampdoria-Spezia.

Il turno infrasettimanale terminerà lunedì sera con la sfida delle 20.45 fra il già retrocesso Crotone e il Verona di Juric.

Serie A, trentaseiesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della trentaseiesima giornata di Serie A: