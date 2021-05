Violenta una 20enne e tenta di stuprarne altre tre, il predatore sessuale: “Cercavo nuovi amici”

Un 36enne è in attesa della sentenza con quattro gravi accuse di stupro e molestie sessuali nei confronti di quattro ragazze di età inferiore ai 25 anni. Rischia una pena molto severa

Nell’arco di poco più di un mese ha preso di mira quattro giovani donne, violentandone una aggredendone sessualmente tre. I fatti sono avvenuti nel West End di Glasgow e nelle ultime ore l’uomo è stato formalmente incarcerato: si tratta di uno chef 36enne di origine indiana, il quale ha ammesso le sue colpe raccontando che nel periodo nel quale si sono verificati i fatti era solito aggirarsi per le strade sperando di “fare amicizia”. Singh, che si trovava in Scozia illegalmente, è stato condannato per i quattro episodi a seguito di un processo presso l’Alta Corte di Glasgow ed è stato rinviato in custodia cautelare in attesa della condanna, fissata per il prossimo mese. I fatti si sono verificati tra il 15 settembre e il 31 ottobre 2019 e tutte le vittime non conoscevano Singh: la prima ad essere presa di mira è stata una 20enne in Chancellor Street, mentre era fuori per portare a spasso il suo cane. Prima le ha chiesto se avesse un ragazzo, per poi proporle di andare in un parco locale poco distante. “Mi ha afferrato per il braccio, mi ha tirato verso di sè per il collo, poi mi ha afferrato le natiche. Stava cercando di baciarmi”. Quando l’uomo non è riuscito ad andare avanti ha iniziato ad allontanarsi con calma e le ha detto, “grazie, buona notte”. La donna ha descritto il suo aggressore come “inquietante e squallido”.

LEGGI ANCHE =>> 16enne viene stuprata : i parenti la costringono a sfilare in strada legata al violentatore



Inserito nella lista dei predatori sessuali, a breve la sentenza

Una studentessa di 21 anni è stata molestata il 17 ottobre mentre rientrava a casa da sola dal nightclub Sanctuary a Partick. “Ho urlato e lui è scappato”, ha spiegato. Solo una settimana dopo Singh ha colpito di nuovo, chiedendo ad una 24enne un accendino a Cranworth Street prima di iniziare a fare osservazioni inappropriate e sessualmente esplicite su di lei per poi tentare di violentarla. “Ho provato a tirarmi indietro e tutto quello che ricordo è di esseremi completamente bloccata e aver semplicemente chiuso gli occhi”. Fortunatamente un amico si è accorto della situazione e gli ha detto di andarsene, cosa che lui ha fatto. Ma ad Halloween Singh è riuscito a stuprare la sua ultima vittima, una 20enne, a Sutherland Lane a Glasgoe. L’ha afferrata chiamandola “piccola” e dicendole, “lascia che faccia sesso con te”. Poco dopo la vittima angosciata ha chiamato sua madre. Quando, durante il processo, il procuratore Shanti Maguire gli ha chiesto perchè i quattro episodi sono avvenuti tutti in mattinata, lui ha risposto: “Ero molto ubriaco, cercavo nuovi amici da portare a casa mia”. Ammettendo poi che avrebbe voluto avere rapporti con tutte le ragazze. Singh, che viveva a Partick, è stato ritenuto colpevole di stupro, oltre a tre accuse di aggressione sessuale. Lord Richardson lo ha inserito nella lista dei predatori sessuali e rinviato la condanna al mese prossimo.