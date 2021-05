Dayane Mello paparazzata con il suo nuovo fidanzato Andrea: “Non so se il mio cuore ha ripreso a battere”

Dayane Mello è stata paparazzata da “Chi” intenta a scambiarsi baci passionali con il suo nuovo fidanzato Andrea.

Solo la scorsa settimana, Dayane Mello è stata paparazzata da “Chi” in compagnia di Mario Balotelli con il quale sembrava si fosse riaccesa la fiamma della passione (ve ne abbiamo parlato qui). Lo stesso settimanale diretto da Alfonso Signorini, questa settimana, la piazza in copertina in compagnia di colui che, a quanto pare, è davvero il suo nuovo fidanzato: Andrea, imprenditore casertano.

I due, come mostrano gli scatti, si sono concessi un week end in barca, in Costiera Amalfitana, tra abbracci, baci bollenti e selfie, insieme ad alcuni amici, tra cui Soleil Sorge, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, molto amica della modella brasiliana.

Intervistata da “Chi”, Dayane ha confermato la relazione nascente con Andrea:

“Sarò sempre sempre onesta e sincera fino alla fine. Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io, per stare bene, ho bisogno di avere i mattoni sotto i piedi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva per me. Ho bisogno di un uomo. Questa mini vacanza è una fuga dalla realtà. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice”.

Dayane Mello: “Dopo la morte di Lucas, sono in cura da un terapeuta”

In seguito alla morte del fratello Lucas, avvenuta mentre era nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Dayane, per cercare di superare il dolore della perdita, è in cura da un terapeuta:

“Dopo la morte di Lucas, sono in cura da un terapeuta. Dopo la morte di mio fratello Lucas si sono rotti i cocci di casa mia. Mio padre non sta bene fisicamente, mio fratello Juliano non riesce più ad andare a lavorare perchè il negozio di parrucchiere che abbiamo era quello dove lavorava anche Lucas. Il solo ricordo fa stare male Juliano. E io? Sono in Italia, lontana. Posso solo aiutare e soffrire. Questa settimana la dottoressa mi ha detto: “Parti e rilassati”.

Ma Dayane ha davvero trovato la felicità? A questa domanda, risponde:

“Forse l’ho trovata in alto mare, ma ancora devo scoprirlo, devo capirlo e devo vedere i mattoni, la casa, la cura”.

