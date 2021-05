Grave incidente in un parco divertimenti: diversi feriti sulla giostra a causa di un errore umano

Terribile incidente in un parco divertimenti ucraino: a causa di un errore umano gli occupanti di una giostra si sono schiantati contro dei gradini di metallo, riportando gravi ferite

Attimi di paura, e diversi feriti in un parco divertimenti, a causa di un errore umano che ha avuto serie conseguenze. È accaduto a Kramatorsk, città dell’Ucraina orientale nell’oblast di Donetsk in una normale giornata nel corso della quale diverse famiglie stavano cercando di ritagliarsi qualche ora di svago tra le attrazioni di un parco diverimenti. Ma, come mostrato da alcuni video amatoriali che hanno iniziato a circolare su TikTok ed in seguito sulle altre piattaforme social, la ‘corsa’ di una delle attrazioni è finita con diversi feriti portati d’urgenza in ospedale. Infatti l’operatore ha dimenticato, come è possibile osservare nei filmati, di rimuovere i gradini di metallo che servono per far salire le persone sui seggiolini sospesi in aria, prima di iniziare a vorticare a diversi metri di altezza, scendendo a tutta velocità.

Impatto violentissimo contro i gradini di metallo

Le gambe delle persone che si trovavano sui seggiolini, nel corso della discesa, sono così andate ad impattare violentemente contro il gradino di metallo. Un colpo davvero forte, che ha provocato gravi lesioni alle gambe di diverse persone. Il video si interrompe pochi istanti dopo: sul posto sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i feriti e portarli urgentemente negli ospedali più vicini mentre la giostra è stata momentaneamente posta sotto sequestro per consentire alle autorità di condurre adeguate indagini. Anche se si tende ad escludere guasti meccanici: tutte le ipotesi propenderebbero infatti per l’errore umano. L’episodio è avvenuto giovedì 8 maggio ma solo nelle ultime ore, grazie ai video circolati sui social, la notizia è stata diffusa anche al di fuori del Paese.