Tommaso Zorzi fidanzato con Tommaso Stanzani? Baci e abbracci per le vie di Milano

Tommaso Zorzi è stato paparazzato da “Chi” mano nella mano con Tommaso Stazani, ballerino dell’edizione in corso di “Amici di Maria De Filippi”. I due stanno insieme?

Sembra essere già naufragata la liason di Tommaso Zorzi con Lorenzo Campi, rampollo della Torino che conta (ve ne abbiamo parlato qui). Ma, come recita il detto, “morto un Papa se ne fa un altro” e l’opinionista de “L’Isola dei Famosi” e conduttore di “Punto Z” su Italia 1 è stato già pizzicato da “Chi” in compagnia di un altro bellissimo ragazzo. Si tratta di Tommaso Stanzani, ballerino dell’edizione in corso di “Amici di Maria De Filippi” che, nonostante la recente eliminazione del programma, è rimasto nel cuore dei fans più assidui del reality show in onda su Canale 5.

Tommaso Zorzi paparazzato insieme a Tommaso Stazani: è passione

I primi contatti tra Zorzi e Stazani pare siano avvenuti su Instagram, in occasione dell’annuncio dell’ospitata del ballerino a “Verissimo”. In seguito allo scambio di alcuni messaggi in direct, i due si sarebbero scambiati i numeri di telefono ed avrebbero iniziato una corrispondenza telefonica. Lo scorso weekend, Zorzi è stato raggiunto a Milano da Tommaso ed insieme hanno trascorso un’intera giornata, facendo una passeggiata, tra shopping e palestra, anche con Gilda, l’amatissimo cane del vincitore del “Grande Fratello Vip”. I due, negli scatti rubati dal settimanale diretto dal Alfonso Signorini, sembrano molto complici, tra baci e sguardi, mano nella mano.

Attualmente, Tommaso non ha ancora commentato l’ennesimo gossip che lo vede protagonista. Attendiamo una sua conferma, o smentita.

Maria Rita Gagliardi