Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la trentaseiesima giornata

Trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La trentaseiesima giornata di campionato, valevole per l’ultimo turno infrasettimanale dell’anno, si è aperta martedì sera con il netto successo del Napoli sull’Udinese. I partenopei si sono imposti per 5-1, grazie ai gol di Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo e Insigne; per i friulani gol della bandiera di Okaka. Mercoledì alle 18.30 Cagliari e Fiorentina hanno pareggiato per 0-0.

Sono stati sette i match giocati in contemporanea alle 20.45. Il Milan (tripletta di Rebic, doppietta di Theo Hernandez e gol di Kessie e Diaz) ha battuto il Torino in trasferta con un perentorio 0-7. L’Atalanta, con un gol per tempo di Muriel e Pasalic, ha superato il Benevento per 2-0. La Juventus è tornata al successo, sconfiggendo per 1-3 il Sassuolo. Per i bianconeri a segno Rabiot, Ronaldo e Dybala; il Sassuolo è andato in gol con Raspadori.

La Lazio, con un gol in pieno recupero di Immobile, ha sconfitto il Parma all’Olimpico per 1-0. L’Inter, ormai campione d’Italia da due turni, ha battuto a San Siro la Roma per 3-1. I ragazzi di Conte sono andati a segno con Brozovic, Vecino e Lukaku; per la Roma in gol Mkhitaryan. Il Genoa ha conquistato la salvezza matematica battendo il Bologna in trasferta. Per i liguri in gol Zappacosta e Scamacca su rigore.

Il derby ligure fra Sampdoria e Spezia è terminato 2-2. Una doppietta di Pobega non è bastata agli uomini di Italiano; i blucerchiati, infatti, hanno pareggiato grazie ai gol di Verre e Keita. Il turno si è chiuso questa sera con il posticipo fra Crotone e Verona. Ad imporsi sono stati i calabresi per 2-1, grazie ai gol di Ounas e Messias; a nulla è servita l’autorete di Molina per i veronesi.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 35a GIORNATA: Napoli-Udinese 5-1; Cagliari-Fiorentina 0-0; Atalanta-Benevento 2-0; Torino-Milan 0-7; Sassuolo-Juventus 1-3; Lazio-Parma 1-0; Bologna-Genoa 0-2; Sampdoria-Spezia 2-2; Inter-Roma 3-1; Crotone-Verona.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 88 Inter (campione d’Italia); 75 Atalanta e Milan; 73 Napoli; 72 Juventus; 67 Lazio*; 58 Roma; 56 Sassuolo; 46 Sampdoria; 43 Verona; 40 Udinese e Bologna; 39 Fiorentina e Genoa; 36 Cagliari; 35 Torino* e Spezia; 31 Benevento; 21 Crotone; 20 Parma.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 28 Cristiano Ronaldo (Juventus); 22 Lukaku (Inter) e Muriel (Atalanta); 21 Vlahovic (Fiorentina); 20 Immobile (Lazio); 19 Simy (Crotone); 18 Insigne (Napoli); 16 Lautaro Martinez (Inter), Joao Pedro (Cagliari) e Berardi (Sassuolo).; 15 Ibrahimovic (Milan).