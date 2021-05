Orrore in una casa: oltre 50 serpenti escono dalle pareti e strisciano tra le stanze

Un uomo si è ritrovato con oltre 50 serpenti in casa. L’incredibile episodio è avvenuto in India: i rettili sono stati tutti catturati e rilasciati nella foresta

Sono scene simili a quelle di un film dell’orrore quelle che arrivano dall’Uttar Pradesh, India, dove da una casa hanno iniziato ad uscire decine di serpenti. Gaya Prasada, il proprietario dell’abitazione che si trova a Laluganj, nel circolo di Jahanabad, nel distretto di Fatehpur, ha detto di aver inizialmente notato alcuni piccoli serpenti strisciare all’interno della casa martedì pomeriggio e di averli catturati per rilasciarli nei vicini campi. Ma poche ore più tardi altri serpenti maggiori hanno iniziato ad uscire da tuti gli angoli della casa, portando gli abitanti del villaggio a radunarsi davanti all’abitazione per trovare una soluzione. È stato chiamato un incantatore di serpenti grazie al quale è stato possibile catturnarne un gran numero per poi rilasciarli in una vicina area forestale.

“Mai visto niente di simile in una casa”

“Abbiamo catturato e rilasciato oltre 50 serpenti – ha detto il proprietario – può capitare che uno o due rettili vengano trovati in una casa ma non ho mai visto così tanti serpenti tutti insieme in un solo luogo”. L’episodio ha scatenato la preoccupazione nella popolazione e i genitori stanno controllando che i loro figli non rimangano da soli nelle case. Un incidente simile si era verificato nel 2018 nel distretto di Meerut dove oltre 150 serpenti erano usciti dalla casa di Salim Ahmad. Gli esperti ritengono che con tutta probabilità un serpente abbia deposto le uova in un afratto della casa e in seguito alla schiusa i rettili abbiano iniziato a vagare tra i locali dell’abitazione in cerca di una via di fuga.