Barbara D’Urso paparazzata con il presunto fidanzato Francesco Zangrillo

Barbara D’Urso sarebbe fidanzata con l’assicuratore milanese Francesco Zangrillo. I due sono stati paparazzati insieme dal settimanale “Oggi”.

Da anni si professa felicemente single, ma il cuore di Barbara D’Urso, in realtà, sarebbe tornato a battere per un bellissimo uomo. La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” è stata paparazzata in compagnia di Francesco Zangrillo, colui che sarebbe il suo nuovo compagno, dai fotografi del settimanale “Oggi”. Le foto sono state scattate lo scorso 7 maggio, durante una cena, avvenuta in occasione del compleanno della conduttrice Mediaset. A tal proposito, il settimanale scrive:

“Il settimanale Oggi in edicola mostra le prime foto di Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo insieme, scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno della conduttrice. E l’auto di Zangrillo viene notata e fotografata mentre varca il passo carrabile della casa di Barbara pure all’indomani, dopo il ritorno di lei da Cologno dove ha condotto Domenica Live”.

Biografia e curiosità su Francesco Zangrillo

Ma chi è Francesco Zangrillo? Francesco, nome completo Francesco Maria, è un assicuratore milanese, nato nel 1973. A dispetto del cognome, non è imparentato con il noto medico Alberto Zangrillo dell’Ospedale “San Raffaele” di Segrate ed ha un’agenzia di assicurazioni con sede a Milano in zona Arco della Pace. Per quanto riguarda la vita privata, è divorziato da tempo ed ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici. In passato, avrebbe avuto una liason con Elisabetta Gregoraci.

Recentemente, sul suo profilo Instagram, Francesco ha rivelato di essere innamorato di una donna della quale, però, non ha voluto fare il nome:

“Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

Che si tratti proprio di Barbara?

Maria Rita Gagliardi