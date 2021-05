Come sta Silvio Berlusconi? Il Cavaliere di nuovo ricoverato al San Raffaele

Il leader di Forza Italia soffrirebbe di una infezione intestinale. Potrebbe essere una possibile conseguenza del Covid-19.

Sono in molti a chiedersi come stia Silvio Berlusconi. Dopo aver contratto il Covid molti mesi fa, il Cavaliere è stato ricoverato molte volte al San Raffaele. Dallo scorso 11 maggio è di nuovo ricoverato nell’ospedale milanese. Secondo alcune indiscrezioni de ‘Il Sole 24 Ore’, Berlusconi avrebbe una grave infezione intestinale che potrebbe essere conseguenza del Covid.

I problemi di salute di Berlusconi potrebbero avere conseguenze sui polmoni, sui reni e sul cuore. Il Cavaliere è costantemente monitorato in ospedale. Per questo motivo sarebbe costretto a periodici ricoveri, per il monitoraggio delle condizioni di salute. In passato Berlusconi ha subito un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica.

Come sta Berlusconi? Le ultime sulle condizioni del leader di Forza Italia

Stando ad alcune fonti interne a Forza Italia, il Cavaliere soffrirebbe anche di alcune conseguenze dovute al cosiddetto ‘Long Covid’. I sintomi riguarderebbero affanno costante, dolori muscolari e alle ossa, tachicardia, debolezza e difficoltà nel linguaggio.

Silvio Berlusconi, classe 1936, era stato dimesso dal San Raffaele di Alberto Zangrillo, suo medico curante, lo scorso primo maggio dopo una degenza di oltre 25 giorni. Ma pochi giorni fa si è registrato l’ulteriore ricovero.