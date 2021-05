Con l’auto sui binari dopo un volo di sei metri: Andrea muore sul colpo ma salva molte vite

Drammatico incidente nel milanese.

Un terribile sinistro che ha visto la persona coinvolta avere un attimo di lucidità fondamentale affinché si evitasse un ancor peggiore disastro.

Andrea Deni, a bordo della sua Dacia Duster, stava percorrendo il cavalcaferrovia di via Bruno Buozzi a San Donato quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sulla linea ferrata della ferrovia (in un tratto ad alta velocità, frattanto) dopo un volo di sei metri.

Prima di perdere coscienza Andrea è eroicamente riuscito a dare l’allarme: “Sono precipitato con l’auto sui binari”.

Sono giunti così immediatamente gli operatori sanitari dell’Humanitas di Rozzano, ma per lui non c’è stato nulla da fare. i medici hanno provato a riportarlo in vita (dopo il trasporto d’urgenza in Ospedale) senza esito: troppo gravi le ferite riportate dopo il volo sulla linea dell’Alta velocità, immediatamente interrotta per evitare un disastro ben peggiore.

L’allarme di Andrea permesso una deviazione dei treni nel tratto tra Rogoredo e San Donato, evitando così ulteriori vittime.

Un gesto estremo di grande altruismo, quello di Andrea, che purtroppo ha perso la vità nel trafico sinistro.