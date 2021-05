Gatto si lancia dal quinto piano di un palazzo in fiamme e non si fa niente: il video è virale

Per sfuggire al rogo divampato nell’appartamento, un gatto si è affacciato alla finestra saltando nel vuoto e atterrando su un prato senza rimanere ferito. I vigili del fuoco hanno assistito alla scena

Si è letteralmente lanciato dal quinto piano di un edificio in fiamme ed è sopravvissuto. L’autore di un testo estremamente coraggioso non è una persona ma un gatto ed il suo salto nel vuoto è stato ripreso da un vigile del fuoco che in quel momento si trovava ai piedi del palazzo interessato dal rogo, che ha filmato tutto diffondendo poi il video sui social. La vicenda è avvenuta a Chicago, dove un gatto ha messo alla prova una delle sue sette vite lo scorso giovedì saltando da una finestra del quinto piano per sfuggire alle fiamme che hanno colpito l’edificio a Englewood. Il rogo è divampato intorno alle 15 nel blocco 6500 di South Lowe Avenue, come sottolineato dal portavoce dei vigili del fuoco di Chicago Larry Langford: il fumo si è rapidamente innalzato in cielo uscendo da diverse finestre del quinto piano: mentre gli equipaggi stavano lavorando alacremente per spegnere le fiamme, chi si trovava dal marciapiede ha notato subito che un gatto si stava avvicinando al davanzale di una finestra.

Dopo la caduta ha cercato di tornare a casa

Ha guardato fuori per un paio di minuti, come raccontato da Langford, “dopo un paio di minuti si è avvicinato al bordo, sembrava si stesse preparando per saltare, e poco dopo lo ha fatto”. Nel video lo si vede allungare le zampe saltando nel vuoto e mancando per un soffio un muro, atterrando invece sul prato dove ha rimbalzato una sola volta prima di allontanarsi come niente fosse. “È andato sotto la mia macchina e si è nascosto per alcuni minuti, poi è uscito e ha cercato di scalare il muro per rientrare nell’edificio”, ha raccontato Langford che ha spiegato che il felino non ha riportato alcuna ferita. L’incendio è stato spento rapidamente ed è rimasto confinato in un singolo appartamento, nessuno è rimasto ferito.