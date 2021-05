Paura a Roma: donna accerchiata da una ‘gang’ di cinghiali che le rubano la spesa

Momenti di paura alle porte di Roma dove un gruppo di cinghiali, adulti e piccoli, hanno letteralmente accerchiato e aggredito una donna per sottrarle le buste della spesa

Aveva appena fatto la spesa in un supermercato di Formello, alle porte di Roma, ma mentre stava raggiungendo la sua auto è stata accerchiata da una ‘gang’ di cinghiali. L’incredibile episodio, ripreso in un video realizzato da un testimone, mostra una donna puntata e aggredita da un branco di cinghiali composto da tre adulti ed alcuni piccoli, interessati non tanto a lei quanto alle buste della spesa contenenti gli alimenti appena acquistati. L’episodio è avvenuto in pieno giorno nel parcheggio di un punto vendita del centro commerciale Le Rughe: nel filmato si vede il branco muoversi unito e compatto tra i veicoli parcheggiati, fino ad individuare la loro vittima, una donna o meglio le sue borse che, nel giro di pochi istanti, è costretta a lasciare per evitare di essere aggredita dagli animali.

Segnalazioni di cinghiali in aumento a Roma e provincia

I cinghiali si avventano immediatamente sui sacchetti sottraendo tutti i prodotti commestibili per poi darsi alla fuga. Non capita di rado di avvistare gruppi di cinghiali aggirarsi per le strade di Roma e dei comuni limitrofi ma solitamente gli avvistamenti si verificano in tarda serata o in piena notte, quando gli animali vanno a cercare qualcosa da mangiare tra i cassonetti dei rifiuti. Nell’ultimo periodo sono aumentate le segnalazioni e sembra che gli stessi cinghiali siano sempre meno spaventati dall’uomo, al punto da spingersi a cercare cibo anche in pieno giorno e avvicinarsi alle persone, come accaduto nel caso della sfortunata signora.