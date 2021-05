Enorme incendio divampa nella zona orientale di Napoli: colonna di fumo visibile da tutta la città

Un rogo è divampato in via Taverna, nell’area di Poggioreale: diversi mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerlo. Non si esclude il dolo

Una colonna di fumo nero e molto denso visibile da chilometri ha gettato nel panico decine di persone che risiedono nell’area di Poggioreale, nella zona orientale di Napoli. Qui è divampato uno spaventoso incendio, non è chiaro al momento se di origine dolosa o meno. Quel che invece sembra essere certo è, come riportato da Fanpage, il materiale andato a fuoco, ovvero materiali di risulta, in particolare un grosso quantitativo di plastica ma anche copertoni ed altre componenti di auto, ed una buona quantità di sterpaglie. Le fiamme sarebbero divampate in via Taverna, molto probabilmente all’interno di un deposito di giocattoli, ovvero un’area privata. Il fumo si è innalzato in cielo e data la giornata limpida ed il vento, si è rapidamente diffuso nell’area oltre a risultare visibile anche da grande distanza.

Un rogo simile e nella stessa via un anno fa

Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco per arginare le fiamme che non avrebbero provocato alcun ferito. Non appena il rogo verrà domato e circoscritto i pompieri dovranno effettuare tutti i rilievi necessari a capire se sia di origine dolosa, ipotesi al momento non esclusa. Un anno fa, sempre nel mese di maggio, divampò un altro incendio in via Taverna e per spegnerlo i vigili del fuoco lavorarono per oltre un’ora. Anche in quel caso andarono a fuoco prevalentemente plastica e sterpaglie e in diverse zone di Napoli i cittadini videro distintamente, come accaduto oggi, la colonna di fumo innalzarsi in cielo.