Ufo in volo sull’oceano, il Pentagono conferma: “Quel video è autentico”

Il video di un oggetto non identificato realizzato a bordo di una nave della marina Usa è autentico. Lo ha confermato il portavoce del Pentagono in una dichiarazione ufficiale

C’è vita nell’universo e gli alieni potrebbero aver già fatto visita alla Terra? Tutto è ancora da accertare ma le ultime dichiarazioni provenienti nientemeno che dal Pentagono hanno acceso i riflettori su una delle questioni maggiormente discusse, in virtù dei numerosi video di oggetti non identificati che anno dopo anno vengono diffusi sul web alimentando dubbi e speranze. Ebbene proprio uno di questi filmati, sarebbe stato definito “uatentico” dal Pentagono. Il video risale al mese di luglio 2019 e venne girato a bordo di una nave della Marina statunitense, la USS Omaga, al largo della costa di San Diego. Nelle scorse settimane un report era stato rilasciato dalla Cia e conteneva l’elenco di tutti gli avvistamenti Ufo degli ultimi decenni: ad esso aveva fatto seguito l’annucio dello scorso mese di gennaio relativo ad un nuovo rapporto non segreto sugli Ufo.

Il portavoce del Pentagono: “Filmato realizzato da personale della Marina”

Questa volta invece le dichiarazioni fanno riferimento al filmato di un misterioso oggetto dalla forma sferica che vola in cielo per poi andare ad inabissarsi nell’oceano. “Posso confermare che le foto e i video a cui si fa riferimento sono stati realizzati dal personale della Marina”, ha dichiarato a The Black Vault Susan Gough, portavoce del Pentagono. Ma non solo, Gough ha anche aggiunto: “Come abbiamo detto prima, per mantenere la sicurezza delle operazioni ed evitare di divulgare informazioni che potrebbero essere utili a potenziali avversari, non si discute pubblicamente di dettagli delle osservazioni o degli esami delle incursioni segnalate nei nostri campi di addestramento”. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha riconosciuto e pubblicato, nel 2020, tre video riguardanti “fenomeni aerei non identificati”. Tra questi vi è anche il video “Tic Tac” realizzato da un pilota di jet della Marina degli Stati Uniti.