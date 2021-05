Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 16 maggio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” di domenica 16 maggio 2021.

Nuova puntata di “Che tempo che fa”, in prima serata su Raitre. Ecco, per voi, gli ospiti di oggi, domenica 16 maggio 2021.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 16 maggio 2021

La puntata inizierà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli. E ancora, Ferrucci de Bortoli, Gad Lerner, il regista e attore Giuliano Montaldo, nelle librerie dal 20 maggio con l’autobiografia “Un grande amore”.

La puntata proseguirà con la parte dedicata al mondo dello spettacolo ed un’esclusiva mondiale: Sharon Stone promuoverà la sua autobiografia di grande successo internazionale “Il bello di vivere due volte”. Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, promuoverà la sua autobiografia il suo romanzo “Il tempo di un lento”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo, al quale parteciperanno Katia Follesa, Riccardo Rossi, Francesco Paolantoni, Lello Arena e Orietta Berti.

Maria Rita Gagliardi