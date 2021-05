Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 16 maggio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 16 maggio 2021.

Nuova puntata di “Domenica In”, a partire dalle 14:00 su Raiuno. Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi”.

La puntata si aprirà, come ogni domenica, con un lungo spazio dedicato all’approfondimento COVID-19. A tal proposito, interverranno il sottosegretario al Ministero della salute Pierpaolo Sileri, insieme con lui il Professor Francesco Vaia. In collegamento da Milano il giornalista Alessandro Sallusti, la giornalista Giovanna Botteri da Pechino ed il cantante Peppino Di Capri.

Per gli ultimi aggiornamenti legati alla scomparsa della piccola Denise Pipitone, interverranno in studio Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta” ed in collegamento Piera Maggio, madre della bambina e l’avvocato Giacomo Frazzitta.

Un lungo spazio sarà, poi, dedicato a Francesco Nuti, che da poco ha festeggiato il suo compleanno. In studio, per festeggiare l’attore e regista toscano, ci sarà la figlia Ginevra Nuti e la sua mamma Annamaria Malipiero, che è stata per otto anni compagna di Francesco. Saranno presenti anche molti amici dell’attore, come il cantautore Marco Masini.

Lo spazio musicale sarà affidato ad Ermal Meta che presenterà il suo nuovo singolo “Uno” ed Alvaro Soler che presenterà il suo nuovo singolo “Magia”.

