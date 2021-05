Chi è Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Giulia Stabile, vincitrice di “Amici 2021”.

Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la finale dell’edizione 2021 di “Amici di Maria De Filippi”, vinta da Giulia Stabile, ballerina di 19 anni. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Giulia Stabile

Giulia Stabile è nata a Roma, il 10 giugno 2002. Figlia di padre italiano e madre spagnola, coltiva la passione per la danza sin da piccolissima. All’età di 3 anni, inizia a studiare danza classica, in seguito approfondisce anche la danza moderna. Dal 2006, frequenta l’ “Accademia Balletto” di Roma e nel 2014, invece, partecipa a “Ti lascio una canzone”, programma condotto da Antonella Clerici su Raiuno. Fa parte della Nough Megacrew, la famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Si tratta di una vera e propria professional Dance Crew italiana.

Entra nella scuola di “Amici 2021” sin dall’inizio del programma, lo scorso novembre, sotto l’ala protettrice dell’insegnante Veronica Peparini. Durante il suo percorso, mostra la propria versatilità artistica, ma soprattutto la sua crescita personale. Partecipa al serale del talent show nella squadra Peparini-Pettinelli, con Aka7even e Samuele. Giulia è anche vincitrice del “Premio Tim”.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con Sangiovanni, cantante conosciuto nella scuola di “Amici” e secondo classificato del programma. Si tratta, per lei, del primo amore, il primo ragazzo al quale dona il suo primo bacio. Al momento della loro conoscenza, Sangiovanni è impegnato con la sua fidanzata storica che, in seguito, lascia per lei. I due hanno una forte fanbase chiamata “Sangiulia”.

Il suo profilo Instagram @giugiulola, ad oggi, ha superato i 956 mila followers.

Maria Rita Gagliardi