Colpito da infarto dopo l’ora di ginnastica: morto 16enne ricoverato da 10 giorni

Colto da un infarto a scuola, un 16enne è deceduto in ospedale dopo dieci giorni di ricovero. Il suo cuore non ha retto

Un infarto sopraggiunto all’improvviso lo ha colpito al termine di una lezione di educazione fisica a scuola e da allora non si è più ripreso, fino al tragico epilogo. A lasciare sconcertati e sconvolti, in questo caso, è la giovanissima età della vittima, un ragazzo di soli 16 anni deceduto in seguito a quel malore avvenuto nella scuola che frequentava, in provincia di Lodi. Soccorso dai sanitari, il giovane era stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva del Policlinico San Donato Riccardo Laveneziana. Qui è rimasto per una decina di giorni, senza che le sue condizioni migliorassero; poi nelle ultime ore, i medici hanno riscontrato un improvviso peggioramento e nulla hanno potuto fare per tenerlo in vita.

L’insegnanate aveva usato un defibrillatore per rianimarlo

Il cuore del 16enne ha smesso di battere lasciando sconvolti i genitori, i familiari ma anche i tanti amici e i compagni di scuola del ragazzo. Da segnalare che, prima dell’arrivo dei sanitari, un’insegnante era prontamente intervenuta utilizzando un defibrillatore, nel tentativo di rianimarlo o quanto meno stabilizzarlo. Secondo quanto emerso a seguito di accertamenti, il 16nne soffriva probabilmente di una grave malattia cardiaca congenita, e con molta probabilità sarebbe questa patologia ad aver provocato il fatale infarto.