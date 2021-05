Precipita per scattarsi un selfie con gli amici: 31enne tra la vita e la morte

Dramma nel centro di Roma.

Si trovava in compagnia di alcuni amici quando – per celebrare il momento, ancor più importante in tempo di pandemia – decide di scattare un selfie.

E proprio il selfie è la causa di un gravissimo incidente.

Un 31enne è precipitato ieri sera intorno alle 20.30 ponte Garibaldi, in zona Trastevere (con vista sull’Isola Tiberina), atterrando sulla pista ciclabile sottostante.

Le condizioni del giovane sono apparse molto gravi sin da subito: il 31enne è infatti stato trasportato all’Ospedale San Camillo in codice rosso, in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico.

A ricostruire la dinamica già accennata, le forze dell’ordine contattate dai sanitari dell’ospedale: il 31enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando – nel tentativo di immortalare il momento con un selfie – ha perso l’equilibrio ed è finito giù dal ponte.