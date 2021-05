Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la trentasettesima giornata

Trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

Il penultimo turno del campionato di Serie A si è aperto sabato pomeriggio con il successo dell’Atalanta per 3-4 sul campo del Genoa. Questa vittoria ha permesso ai ragazzi di Gasperini di centrare la qualificazione Champions per il terzo anno consecutivo. Atalanta in gol con Zapata, Malinovskyi, Gosens e Pasalic; a nulla sono servite al Genoa le due reti di Shomurodov e il rigore di Pandev. Alla stessa ora lo Spezia ha battuto per 4-1 il Torino (doppietta di Nzola e reti di Saponara ed Erlic; per il Torino a segno Belotti), conquistando la salvezza con un turno di anticipo.

Alle 18 la Juventus ha mantenuto vive le speranze di qualificazione Champions, battendo l’Inter per 3-2, grazie a una doppietta di Cuadrado e a una rete di Cristiano Ronaldo; nerazzurri in gol con Lukaku e con l’autorete di Chiellini. Alle 20.45 la Roma ha fatto suo il derby della Capitale, battendo la Lazio per 2-0 (reti di Mkhitaryan e Pedro).

Trentasettesima giornata, Atalanta in Champions. Vincono Juve e Napoli, frena il Milan

Alle 12.30 di domenica preziosissimo successo in chiave Champions per il Napoli, che si è imposto per 0-2 a Firenze. Di Insigne e Zielinski le reti dei partenopei. Tremenda beffa per il Benevento che nel primo pomeriggio ha impattato per 1-1 in casa contro il già retrocesso Crotone. Vantaggio dei campani con Lapadula e pari in extremis dei calabresi con Simy. Sempre alle 15 la Sampdoria si è imposta a Udine per 0-1, grazie a un rigore di Fabio Quagliarella.

Alle 18 il Sassuolo ha espugnato il Tardini di Parma per 1-3. Per i ragazzi di De Zerbi a segno Locatelli, Defrel e Boga; gol della bandiera del Parma firmato Bruno Alves. Alle 20.45 clamoroso stop interno del Milan a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri non sono andati oltre lo 0-0 e ora dovranno vincere a Bergamo nell’ultima giornata per andare in Champions League. Nel ‘Monday Night’ Verona e Bologna hanno pareggiato per 2-2. Per i veronesi in gol Faraoni e Kalinic, mentre per gli emiliani sono andati a segno De Silvestri e Palacio.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 37a GIORNATA: Genoa-Atalanta 3-4; Spezia-Torino 4-1; Juventus-Inter 3-2; Roma-Lazio 2-0; Fiorentina-Napoli 0-2; Benevento-Crotone 1-1; Udinese-Sampdoria 0-1; Parma-Sassuolo 1-3; Milan-Cagliari 0-0; Verona-Bologna 2-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 88 Inter (campione d’Italia); 78 Atalanta; 76 Milan e Napoli; 75 Juventus; 67 Lazio*; 61 Roma; 59 Sassuolo; 49 Sampdoria; 44 Verona; 41 Bologna; 40 Udinese; 39 Fiorentina e Genoa; 38 Spezia; 37 Cagliari; 35 Torino*; 32 Benevento; 22 Crotone; 20 Parma.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 29 Cristiano Ronaldo (Juventus); 23 Lukaku (Inter); 22 Muriel (Atalanta); 21 Vlahovic (Fiorentina); 20 Immobile (Lazio) e Simy (Crotone); 19 Insigne (Napoli); 16 Lautaro Martinez (Inter), Joao Pedro (Cagliari) e Berardi (Sassuolo).; 15 Ibrahimovic (Milan) e Zapata (Atalanta).