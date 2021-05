Maxi invasione di cicale di 17 anni in Usa: milioni di esemplari escono dal terreno

Nello stato del Tennessee è allarme per l’invasione di cicale di 17 anni fuoriuscite dalla terra per andare sugli alberi dove verranno deposte le uova. Giardini e tetti invasi

Con il nome di Brood X si fa riferimento alla Great Eastern Brood ovvero una delle numerose nidiate di cicale periodiche che con regolarità compaiono in molte zone orientali degli Stati Uniti. E nelle ultime ore si è verificata una delle attese ma preoccupanti invasioni nello stato del Tennessee, dove dopo 17 anni trascorsi sotto terra milioni di cicale sono emerse dalle loro tane andando a ricoprire giardini, verande, tetti, alberi e pali della luce. Tra le prime immagini diffuse vi sono quelle scattate da Margaret Carmona vicino alla sua abitazione nella zona di Washington County/Green County: quando l’intera covada emerge dal terreno, i cortili delle case vengono letteralmente ricoperti e il coro degli insetti è rumoroso quasi quanto un tosaerba.

Nello stato frequenti invasioni di cicale di 13 e 17 anni

L’istituto di agricoltura dell’Università del Tennessee ha affermato che si prevede che nei prossimi anni un numero crescente di sciami di cicale di 17 e 13 anni emergeranno dal terreno rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni. Quando arrivano in città i residenti sanno cosa aspettarsi, ovvero un costante rumore di fondo simile a delle urle acute e stridule ed un ronzio assordante. “È un’invasione totale”, ha dichiarato Harriet Wallace, reporter di FOX 17 e nativa di Nashville. “Se non abiti nella zona non ci crederai finchè non lo vedrai”. Dopo aver perso la pelle, i maschi si arrampicano rumorosamente sulle cime degli alberi nella speranza di attirare le femmine che depongono le uova; in seguito le uova cadono a terra e qui nascono le larve che scavano sottoterra. L’ultima volta è che è accaduto è stato nel 2004, dunque il dipartimento si aspetta una maxi invasione in diverse contee del Tennessee centrale e occidentale nel corso del 2024. Vi sono poi le Brood XIX, cicale di 13 anni che dovrebbero farsi vedere nel 2024: la loro ultima invasione risale infatti al maggio 2011. Nel 2025 arriveranno le Brood XIV, cicale periodiche di 17 anni mentre nel 2028 ci sarà l’invasione delle cicale di 13 anni note come Brood XXIII.