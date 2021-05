Scontro Di Canio-Piccinini su Mourinho: “Non hai vissuto gli spogliatoi e certe cose non le capisci” – VIDEO

Nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club’, c’è stata una pesante lite fra Di Canio e Piccinini su Mourinho.

La trasmissione ‘Sky Calcio Club’ andata in onda su Sky ieri sera al termine di Milan-Cagliari ha visto un pesante battibecco fra Di Canio e il giornalista Sandro Piccinini. Motivo della contesa l’approdo di Mourinho sulla panchina della Roma, a partire dall’anno prossimo.

Poche ore dopo l’annuncio del portoghese sulla panchina giallorossa, Di Canio (ex laziale) si era lasciato andare a un audio diventato virale: “È finito, hanno preso il peggio che c’è in questo momento, poverino”.

Di Canio ieri è tornato sull’argomento: “Quando è stato ufficializzato ho ricevuto 300 messaggi da amici in cui c’erano solo urla, non si capiva nulla. Crea tante aspettative, ma poi si deve confermare. Quel mio audio che girava era una cosa tra amici, ma ho detto la verità. Basta informarsi per sapere che è un allenatore che ha sbagliato molto negli ultimi anni. Lui ha vinto tutto con l’Inter ma dieci anni fa. Alcuni miei amici si sentono già il Triplete in tasca”.

Di Canio contro Piccinini su Mourinho: “Tu certe cose non le capisci”

Il giornalista Sandro Piccinini ha difeso, invece, l’operato di José Mourinho degli ultimi anni. Dura la reazione di Di Canio: “Capisco che non giova a nessuno andare contro Mourinho, ma dire che sta facendo bene è una follia”. Piccinini ha replicato: “Gli esoneri non sono arrivati per ignominia, ogni esonero ha una storia diversa”.

Di Canio, poi, ha attaccato ancora Piccinini sull’argomento: “È stato esonerato e tu dici che ha fatto il suo, è fantastico. Capisco che per te è difficile capirlo, ma Mourinho è stato esonerato per un mix terribile: non ha portato risultati e ha rotto con gli spogliatoi. Io so perché lo dici Sandro, io però non punto ai like. Capisco che non hai vissuto gli spogliatoi e certe cose probabilmente non le capisci, ma ti dico che Mourinho non è più quello di una volta”.

La risposta di Piccinini: “Io ho frequentato gli spogliatoi più di te, ovviamente non da calciatore, ed ho parlato con tanti allenatori, posso capirle certe cose”.

Caressa a quel punto ha interrotto la discussione fra i due, cambiando drasticamente discorso.

Ecco il video della lite Di Canio-Piccinini: