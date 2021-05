Segue il navigatore e finisce in un sottopasso ciclopedonale: l’incredibile video è virale

Pedoni e ciclisti increduli nel sottopasso che collega Mestre a Marghera: un automobilista ha seguito il navigatore ed è rimasto bloccato al suo interno

Seguire il navigatore può portare, a volte, a risultati davvero spiacevoli. Come accaduto nelle ultime ore ad un automobilista che si è ritrovato nientemeno che in un sottopasso pedonale, pensando che si trattasse di una strada per la circolazione delle auto. L’episodio, raccontando sulla pagina Facebook Buongiorno Marghera e corredato da un video, è avvenuto nelle ultime ore nel sottopasso ciclopedonale che collega Mestre e Marghera. Particolarità di questo passaggio è che transita sotto i binari della ferrovia e stando a quanto raccontato da chi vive nella zona, viene spesso segnalato dai navigatori come strada, portando così gli automobilisti ad imboccarlo per poi ritrovarsi praticamente bloccati al suo interno, quando ci si rende conto che sono presenti solo pedoni e ciclisti.

Il video è diventato virale

Nel filmato registrato proprio da uno di loro, e opportunamente bippato per censurare le parolacce, si può vedere un’auto fermarsi nel bel mezzo del sottopasso e l’automobiista uscire dal veicolo tra l’incredulità e lo sgomento. Mentre i pedoni gli spiegano che lì non sarebbe potuto entrare, raccomandandogli di proseguire il suo viaggio in avanti senza fare retromarcia per evitare rischi e rappresentare un ulteriore pericolo per i ciclisti. Inutile aggiungere che il video, realizzato da Robert Kent, è divenuto virale sui social.