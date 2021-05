Un capriolo sfonda il parabrezza di una macchina sulla A14: una donna sta lottando per la vita

L’incredibile incidente è avvenuto sull’autostrada A14. La sorella della donna: “È piovuto dal cielo, io sono rimasta sempre lucida”.

Sta lottando in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Bologna una donna di 48 anni di Sassuolo, che è stata travolta da un capriolo sull’autostrada A14, mentre viaggiava in direzione nord. L’animale ha sfondato il parabrezza dell’abitacolo e ha colpito al volto la donna.

Il capriolo ha sfondato il vetro anteriore, finendo senza vita la sua corsa nel bagagliaio posteriore. La 52enne sorella della conducente è rimasta quasi illesa, ma è stata trasportata in ospedale in stato di choc. Dopo essersi ripresa, la sorella ha rilasciato queste dichiarazioni: “Il capriolo è praticamente venuto giù dal cielo sulla nostra auto. A quel punto siamo uscite di strada sfondando il guardrail e siamo finite contro un albero per poi ritornare in autostrada dove siamo state tamponate, seppure lievemente, da un camion, io comunque di questo non me ne sono resa subito conto. A quel punto ci siamo fermate. Mi ricordo tutto benissimo. Io ero cosciente, mia sorella purtroppo no…”.

Durante l’incidente, la macchina si è schiantata contro il guard-rail ed è stata anche tamponata da un camion in arrivo. L’impatto, però, è stato lieve e il camionista è rimasto illeso.

La guidatrice è ora ricoverata in Rianimazione e in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna. La donna ha riportato gravi traumi al capo e al petto ed è in condizioni disperate. L’incidente è avvenuto alle 8 del mattino e ha causato disagi al traffico autostradale.

Le due donne stavano tornando a casa, dopo avere trascorso il weekend a Milano Marittima. Fortunatamente il marito della donna le seguiva su un’altra macchina, soccorrendo immediatamente le donne e allertando il pronto intervento.