L’Isola dei Famosi, chiarimento tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi

Ieri sera, a “L’Isola dei Famosi”, Gilles Rocca, rientrato in Italia, ha avuto un chiarimento con Tommaso Zorzi, con il quale, qualche settimana fa, aveva avuto un’accesa discussione.

Terminata la quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero, Gilles Rocca, ieri sera, ha potuto finalmente presenziare a “L’Isola dei Famosi” in veste di naufrago eliminato. L’attore ha potuto raccontare la sua esperienza in Honduras:

“Ci sono stati dei momenti in cui sono stato maleducato, spocchioso, ma mai violento e questa è una cosa che mi ha fatto molto male. Ho letto i commenti, ho dovuto bloccare Instagram, ho scelto di fare l’Isola dei famosi e me ne becco le conseguenze, ma quando sono stati toccati i miei genitori e la mia fidanzata mi ha fatto molto male. C’è stato un accanimento mediatico. Sono anni che combatto la violenza e la violenza di genere, non sono mai stato un uomo violento e questo mi ha fatto molto male”.

Successivamente, il vincitore di “Ballando con le Stelle” ha avuto modo di chiarirsi con Tommaso Zorzi, opinionista del programma con il quale, solo qualche settimana fa, mentre era ancora sull’isola, ha avuto un acceso diverbio (ve ne abbiamo parlato qui):

“Tommaso non mi conosceva prima dell’Isola. Io ho imparato a conoscerlo al Grande Fratello, mi sono affezionato a lui quando, nell’aria, c’era un sentimento molto bello d’amore. Se al GF, ci fosse stato un opinionista in studio che commentava il suo “amore” come una telenovelas cilena, secondo me, gli avrebbe fatto male. Facce e faccette mi hanno ferito molto. La fame ha fatto tanto, sono sbroccato”.

Tommaso Zorzi a Gilles Rocca: “In studio avrai il tuo riscatto”

Tommaso, dal canto suo, ha accettato di buon grado il chiarimento, convinto che Gilles, in Italia, possa mostrare la sua vera personalità:

“Complice all’inizio anche il fatto che tu sia bono ti ho sempre sostenuto. Poi un po’ per la fame, un po’ per le persone che non ti consentivano di mostrarti per quello che sei, mi dispiace per la telenovela cilena, ma sono convito che qui in studio tu possa riscattarti”.

Maria Rita Gagliardi