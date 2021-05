Tremende inondazioni in Lousiana: un padre va a prendere i figli a scuola in kayak

Un uomo ed i suoi figli hanno conquistato i social nel bel mezzo del disastro provocato dalle piogge nello stato americano. La loro foto in kayak sta facendo il giro del web

Mentre le forti e interminabili piogge allagavano le strade della Lousiana occidentale bloccando le auto e rendendo praticamente impossibile muoversi, un uomo ha pensato bene di recarsi a scuola utilizzando un kayak per andare a prendere i suoi figli. L’immagine catturata da un passante e diffusa su Twitter è diventata rapidamente virale: si vede la famiglia, con il padre a piedi mentre manovra il kayak con sopra i due figli, muoversi tra le acque profonde lungo Common Street a Lake Charles.

LEGGI ANCHE =>> Impressionanti piogge e inondazioni in Afghanistan: 32 morti e 2600 case distrutte

In alcune contee caduti anche 30 cm di pioggia

Il National Weather Service ha spiegato che diverse zone sono già state interessate da almeno 30 centimetri di acqua e sono dovuti intervenire gli sceriffi delle varie contee per chiedere ai residenti di restare per quanto possibile lontani dalle strade. Sono state inoltre schierate barche per assistere i residenti e veicoli per muoversi agevolmente anche nell’acqua alta, nelle zona più isolate a causa dell’ondata di maltempo che ha investito lo stato. Il video del papà con i suoi bambini è stato realizzato da Jeremy Babineaux il quale ha chiesto all’uomo cosa stesse facendo. Lui gli ha detto che stavano rientrando da scuola.