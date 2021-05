Senzatetto attacca una famiglia senza motivo: pugni sulla testa alla moglie, lesioni al marito

Un 23enne con precedenti per aggressione ha iniziato a colpire due coniugi che rientravano a casa dopo una partita di baseball. Il tutto senza un’apparente ragione

Stava parlando con la moglie e i due figli di una partita di baseball alla quale avevano appena assistito, ed erano diretti verso la loro macchina, quando due uomini si sono avvicinati a loro e uno dei due, dal nulla, ha iniziato a colpire la donna sulla testa. Chris Langston porta ancora i segni dell’aggressione subita nella rissa nata subito dopo quel brutale attacco contro la moglie e ha diversi punti lungo l’avambraccio destro. “Non ci saremmo mai aspettati niente del genere”, ha raccontato nel ricordare l’incidente avvenuto l’11 maggio dopo una partita al Minute Maid Park.

L’aggressore ha diversi precedenti per reati simili

“Sono ancora sotto shock”, ha rivelato ad ABC13. “Continuo a chiedermi, e se avesse avuto un coltello in mano e non l’avesse solo presa a pugni? E se avessero inseguito i miei figli invece di me?”. Dopo l’aggressione Chris ha inseguito l’uomo e ne è seguito uno scontro corpo a corpo. Il dipartimento di polizia di Houston è intervenuto e ha arrestato il 23enne Glenn Milburn. Il giovane è accusato di aggressione aggravata con lesioni personali; è emerso peraltro che era già stato condannato, a dicembre, a 90 giorni per il medesimo crimine e nel 2019 a sei mesi per aggressione aggravata e minaccia terroristica. L’ufficiale HPD Rafale Pantoja ha spiegato che è sconsigliato inseguire un aggressore dopo un episodio del genere: “È più importante essere consapevoli di ciò che ti circonda e avere le chiavi di casa o dell’auto a portata di mano per allontanarsi. Sporgendo subito dopo denuncia”. Secondo il rapporto di arresto Milburn è un senzatetto, uno dei 4000 che vivono nell’area di Houston.