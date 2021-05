Studente 21enne scomparso da 5 mesi. La famiglia offre maxi ricompensa a chi lo troverà

Sono pronti a offrire 10mila dollari a chiunque fornirà informazioni che li aiuteranno a ritrovare il figlio di 21 anni, scomparso nel nulla lo scorso dicembre

Sono trascorsi sei mesi dal giorno in cui Jason Landry, un ragazzo di 21 anni, è scomparso nel nulla lasciando la sua famiglia attonita e sconvolta. Oggi, a distanza di mesi, i suoi genitori che non hanno assolutamente perso le speranze di ritrovarlo, hanno deciso di offrire una maxi ricompensa a chi li aiuterà a capire dove sia. Ben 10.000 dollari, che verranno destinati a chi fornirà informazioni che consentiranno loro di trovare lo studente della Texas State University scomparso nel mese di dicembre.

Nell’auto del ragazzo trovati portafoglio e cellulare

Landry è scomparso il 13 dicembre: stava tornando a casa dal college durante le vacanze natalizie ma la sua Nissan Altima è stata trovata in una strada rurale fuori Luling, nello stato del Texas, a circa 140 miglia a ovest di Houston. Nel veicolo, incidentato, erano presenti il portafoglio, il telefono e le chiavi mentre i vestiti del ragazzo sono stati trovati a poche centinaia di metri dall’auto. L’ufficio dello sceriffo della contea di Caldewell ha pubblicato una foto del ragazzo a gennaio ma ad oggi le indagini sono ancora in corso. Per questo la famiglia sta ancora vivendo un incubo: da qui la decisione di offrire una ricompensa.