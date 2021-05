29enne scompare nel nulla dopo una festa: “Non abbiamo sue notizie dal 25 aprile”

La polizia ha chiesto a chiunque abbia informazioni su Taylor, 29enne bionda scomparsa da quasi un mese, di farsi avanti. Nessuno ha sue notizie dal giorno di una festa nel mese di aprile

Le autorità hanno lanciato un appello chiedendo aiuto alla comunità per cercare di ritrovare una donna di 29 anni scomparsa nel nulla e della quale non si hanno più notizie da quasi un mese. L’ultima volta che è stata vista risale infatti allo scorso 25 aprile: Taylor Pomaski era a una festa nell’isolato 4500 di Stallion Brookd Lane, a Houston, in Texas ma dopo quell’evento nessuno ha più avuto notizie di lei ed è come se si fosse volatilizzata nel nulla. Sono stati gli stessi partecipanti alla festa a raccontare di non aver visto o sentito la 29enne, una donna bianca con i capelli biondi e gli occhi azzurri, da quella notte. La donna ha anche due nei, uno sopra il sopracciglio sinistro e l’altro vicino al naso, oltre ad un tatuaggio sulla parte anteriore del fianco con la scritta Infinity Serenity.

LEGGI ANCHE =>> Studente 21enne scomparso da 5 mesi. La famiglia offre maxi ricompensa a chi lo troverà

Le circostanze della scomparsa sono sospette

Sulla sua pagina facebook, al momento accessibile, il suo ultimo messaggio è del 24 aprile e riguarda l’inizio di una relazione sentimentale. Sembra inoltre che il giorno seguente, quello in cui è scomparsa, abbia postato di nuovo scrivendo di essersi sposata, come peraltro risulta sulla pagina Facebook. Poi avrebbe preso parte alla festa scomparendo nel nulla. Le circostanze della sua sparizione sono al momento sospette. Alimentate anche dal fatto che il presunto fidanzato o marito avrebbe dei precedenti e sarebbe stato anche arrestato.