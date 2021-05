Agente eroe solleva un’auto ribaltata da solo per salvare una donna intrappolata

Dopo un incidente una donna è rimasta incastrata nel veicolo ribaltato con il figlio sotto shock accanto a lei. Un agente ha evitato il peggio con un gesto da vero eroe

Ha sollevato da solo un’auto ribaltata dopo un incidente per salvare la vita a una donna, rimasta intrappolata nel veicolo. È considerato un eroe un agente di polizia dello stato americano della Virginia, dopo che il video che mostra il suo incredibile gesto è stato condiviso sul web. L’incidente è avvenuto il 7 maggio nella contea di Gloucester in Virginia: il vice Jon Holt stava rispondendo a una chiamata su un veicolo ribaltato con un intrappolamento, secondo quanto riferito in una dichiarazione dell’ufficio dello sceriffo della conte di Gloucester. Il video è stato però diffuso dalle autorità il 18 maggio.

LEGGI ANCHE =>> Automobilista eroe: dopo un incidente si lancia dal ponte per salvare una bimba di 2 anni

È il suo secondo atto eroico in un anno

La donna era straiata sotto il veicolo con la testa bloccata nel tettuccio apribile e dentro al veicolo c’era il figlio terrorizzato e sotto shock. Fuori dal mezzo invece un’altra persona, ugualmente terrorizzata. Vedendo la scena alla quale stava assistendo il ragazzino, l’agente non ci ha pensato due volte e ha deciso di agire da solo. Questo dopo aver sentito dalla persona presente che la donna era intrappolata sotto al veicolo e di aver chiesto al bambino di scendere dall’auto ribaltata. A quel punto le immagini, riprese dalla bodycam dell’agente, si oscurano e lo si sente urlare e sforzarsi mentre cerca di sollevare l’auto da solo. “Per pura volontà e determinazione legata al timore che la donna potesse soccombere di fronte al figlio in preda al panico, il vice Holt ha agito rapidamente ed è stato in grado di sollevare fisicamente il veicolo abbastanza da consentire alla donna di liberare la testa e mettersi in salvo”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio dello sceriffo. Solo tre mesi fa a Holt era stato assegnato il Top Cop Awards per il suo impegno per la sicurezza pubblica, dopo aver salvato la vita di 2 persone in una casa in fiamme nel pomeriggio del 24 marzo 2020. Insomma un eroe, due volte.