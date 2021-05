Alessia Marcuzzi: “Sono vittima di minacce di morte”

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, Alessia Marcuzzi rivela di essere vittima di minacce di morte.

La vediamo sempre sorridente in tv, ma in realtà, nel privato, Alessia Marcuzzi sta vivendo un periodo per niente facile. Intervistata dal settimanale “Oggi”, la conduttrice de “Le Iene Show” ha rivelato di essere vittima da anni di minacce di morte. Proprio il settimanale “Oggi” è riuscito a smascherare chi si nascondeva dietro un profilo falso di Alessia su Twitter. Il profilo in questione veniva utilizzato per truffare gli utenti del noto social. A tal proposito, la presentatrice dichiara:

“I miei social li seguo io e soltanto io. Sono basita da questa storia. Bisogna stare attentissimi perché le insidie sono tante. Controllare sempre che un messaggio provenga da un account verificato col baffo blu. Purtroppo a volte è facile confondersi. Mi viene anche voglia di domandare a Twitter come fosse possibile che l’utente fake avesse il mio stesso indirizzo”.

Il profilo falso ha chiesto, a suo nome, soldi agli utenti:

“C’è stata la richiesta di un migliaio di euro, lo stipendio di tante persone. Ma pensa se questo personaggio avesse dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste… MI vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti”.

Alessia Marcuzzi: “Sono costantemente dalla Polizia Postale a fare denunce”

Alessia è vittima di minacce di morte:

“Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto gli altri. Non mi piace”.

Anche su Instagram è perseguitata da un account fake:

“Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto. Sono costantemente a fare denunce alla Polizia Postale. Viene chiuso e riapre con un numerino diverso alla fine. Credo sia un hater pericoloso. E se mi aspettasse sotto casa?”.

Maria Rita Gagliardi