Lotta per sei mesi contro il Covid: è morto il 56enne Pippo Puliafito

Non ce l’ha fatta il 56enne operatore della MessinaServizi: si è spento dopo sei mesi di agonia ed un lungo ricovero in due ospedali

Ha lottato per ben sei mesi contro il Coronavirus ma alla fine la Covid-19 ha avuto la meglio. Non ce l’ha fatta Pippo Puliafito, operatore della MessinaServiziBeneComune, la partecipata comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti, deceduto nelle scorse ore dopo una interminabile battaglia contro l’infezione. Ne dà notizia Messina Oggi, sottolineando che il 56enne, che viveva a Massa San Giorgio insieme alla sua famiglia, si trovava da tempo ricoverato nel reparto di rianimazione di Palermo; in precedenza invece si trovava al Policlinico, dove era entrato nel mese di novembre 2020 a causa del repentino peggioramento delle sue condizioni, dopo aver contratto il Covid. I medici ne avevano disposto il trasferimento nel mese di gennaio.

Terza vittima della Partecipata comunale da inizio pandemia

Secondo quanto accertato dai medici Puliafito si sarebbe contagiato mentre lavorava, contraendo il virus nel corso della seconda violenta ondata che lo scorso autunno ha investito l’Italia con punte di contagi quotidiani estremamente alte. Per sei mesi il 56enne ha proseguito la sua battaglia contro il virus ma solo con brevi spiragli di miglioramento. Finchè, il 20 maggio, il suo corpo non ha più retto ed è deceduto. Come sottolineato dal quotidiano messinese, Puliafito è la terza vittima tra i dipendenti della partecipata.