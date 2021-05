Orca “sperona” un delfino in volo davanti ai turisti: l’incredibile salto di 5 metri diventa virale

Un video realizzato al largo del Messico mostra un branco di orche all’inseguimento di un delfino e l’impressionante balzo di un cetaceo fuori dall’acqua per colpire il mammifero

È una di quelle situazioni che probabilmente capitano una sola volta nella vita e che lasciano il segno. L’hanno raccontata alcuni diportisti impegnati in un viaggio nel mar di Cortez, al largo delle coste messicane e che si sono trovati davanti nientemeno che un’orca che li ha sbalorditi con un emozionante balzo fuori dall’acqua, immortalato in alcuni video amatoriali che stanno facendo il giro del mondo. Il video principale è stato catturato da Miguel Cuevas di Cabo Pulmo Divers ed è stato postato su Instagram insieme al messaggio “che momento fantastico”. Nel video si può osservare un branco orche a caccia di delfini ed una di essere compie un salto a dir poco spettacolare di almeno cinque metri.

I turisti: “C’erano almeno dieci orche intorno a noi”

Inizialmente i turisti credevano che le orche stessero giocando tra di loro, ma dopo pochi minuti hanno capito che l’orca era a caccia di delfini, ed uno di essi è infatti saltato fuori dall’acqua, speronato dall’enorme cetaceo. Gli esperti che hanno visionato il filmato hanno spiegato che si tratta di una tecnica propria del modo di cacciare delle orche. Le prede vengono aggredite con veri e propri assalti allo scopo di ferirle con violenti colpi di pinna per poi cibarsene. In altri video si possono infatti osservare le orche all’inseguimento del delfino sott’acqua, a riprova del fatto che stavano cercando di ferirlo mortalmente per mangiarlo. I turisti hanno detto di averne viste almeno una decina.

