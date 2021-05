Cade dalla Honda e si schianta: muore mentre ricorda il figlio deceduto in un incidente in moto

Un giro in ricordo del figlio 23enne morto in un incidente in moto è costato la vita anche alla madre, caduta dalla due ruote schiantandosi contro un canale di scolo

Voleva commemorare il figlio, deceduto in sella ad una moto all’età di 23 anni ma l’epilogo, anche per la madre, è stato tragico. Il dramma è avvenuto nello stato americano del Colorado dove Diane Everett voleva ricordare il figlio scomparso salendo su una Honda per fare un giro in suo ricordo. Ma per ragioni ancora da chiarire nel dettaglio avrebbe perso il controllo della moto cadendo in un fosso e andando a schiantarsi in un grande canale di scolo sotterraneo. Un impatto tremendo che non le ha lasciato scampo.

LEGGI ANCHE =>> Dramma sul GRA: moto contro carro attrezzi, muoiono due giovani

soccorsa in condizioni disperate, è morta in ospedale

Doveva trattarsi di un semplice giro commemorativo, dato che il figlio era un grande appassionato di moto ma purtroppo proprio in sella a una due ruote è morto nel mese di aprile. Diane, soccorsa in condizioni disperate, è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma nel giro di poche ore è deceduta. Con lei erano presenti anche la sorella Amanda Everett ed il figliastro di Diane, Joshua Everett. Tutti erano impegnati nella corsa per Michael Jnr.