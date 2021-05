Paura sulla superstrada di Altamura: auto sfreccia contromano

Un video diffuso su Instagram e diventato virale mostra un automobilista viaggiare contromano sulla superstrada di Altamura con rischi altissimi

Attimi di panico su una superstrada nella zona di Altamura, in provincia di Bari, in Puglia. Un automobilista ha filmato un veicolo in viaggio in contromano dalla parte opposta della carreggiata e a velocità sostenuta, rischiando uno schianto frontale con le auto provenienti dal corretto senso di marcia. È l’ennesimo caso, dopo quelli avvenuti nei giorni scorsi in Italia, alcuni dei quali purtroppo con epilogo tragico ovvero con il decesso di uno o più automobilisti. È il caso del grave incidente avvenuto nelle vicinanze di Fasano, costato la vita a due anziani e a quello occorso sulla superstrada Foligno-Civitanova, con un bilancio di quattro feriti gravi. Le immagini, anche in questo caso, sono state diffuse sui social ed in particolare su Instagram diventando virali nell’arco di pochi minuti.

L’ultimo di una serie di episodi analoghi, uno mortale

In questo caso non è chiaro cosa sia accaduto dopo che l’automobilista ha smesso di filmare. Dalle immagini sembra che in quel momento non stesse transitando da escludere ma, trattandosi di una superstrada percorsa dunque a velocità sostenuta, non è da escludere un’eventuale collisione successiva alla realizzazione del video. Chi lo ha realizzato è assolutamente incredulo di fronte a quello a cui sta assistendo e non ha idea di come fare per intervenire ed evitare il peggio. Il filmato è stato diffuso inizialmente sulla pagina Instagram di welcometofavels totalizzando decine di migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Molti dei quali di utenti che non riescono a capacitarsi di come, nell’arco di così pochi giorni, diversi automobilisti abbiano sbagliato ad imboccare l’accesso a strade provinciali o superstrade.