Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 23 maggio 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 23 maggio 2021.

Cosa ci riserva la puntata di “Che tempo che fa” di questa sera? Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, avrà il piacere di intervistare.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 23 maggio 2021

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Segretario del PD Enrico Letta, prossimamente in libreria con “Anima e cacciavite”, la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano, il virologo Roberto Burioni, il critico d’arte Flavio Caroli, il conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, gli inviati Rai Giovanna Botteri dalla Cina e Marco Varvello dal Regno Unito.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con una lunga intervista dedicata a Vincenzo Mollica e Pif. Lo spazio musicale sarà riservato a Max Gazzè che presenterà il nuovo singolo “Conserando”, tratto dal suo nuovo album “La matematica dei rami”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che ospiterà Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Orietta Berti e Michele Mirabella.

Maria Rita Gagliardi