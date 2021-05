Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 23 maggio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 23 maggio 2021.

Cosa ci riserva la puntata di oggi di “Domenica In”? Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier avrà il piacere di intervistare per noi, in diretta dalle 14:00, dagli “Studi Fabrizio Frizzi”.

La puntata inizierà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’approfondimento sull’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto “Galezzi” di Milano, il Ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini ed in collegamento il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti. Per parlare della ripresa del settore wedding, sarà presente in studio il noto wedding planner Enzo Miccio.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Alberto Angela che promuoverà la ripresa di “Ulisse” su Raiuno e l’attore Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il traditore” per la regia di Marco Bellocchio, in cui interpreta la parte di Tommaso Buscetta. Insieme a lui, sarà presente in studio anche Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, ucciso durante la strage di Capaci del 23 maggio 1992.

Lo spazio musicale sarà affidato al leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi e ad Al Bano con la famiglia Jasmine Carrisi.

