Eurovision Song Contest 2021, trionfano i Maneskin, Damiano viene accusato di avere sniffato cocaina in diretta

I Maneskin trionfano all'”Eurovision Song Contest 2021″ con “Zitti Buoni”, ma la loro vittoria viene macchiata da una brutta polemica.

Sono i Maneskin, dopo ben 31 anni dall’ultima vittoria del nostro Paese, i trionfatori dell’“Eurovision Song Contest 2021” con “Zitti e buoni”. Già vincitori dell’ultima edizione del “Festival di Sanremo” con il medesimo brano, i Maneskin sono riusciti a portare l’Italia sul gradino più alto della competizione musicale europea, dopo la mancata vittoria di Mahmood nel 2019 con “Soldi”.

Purtroppo, però, il trionfo del gruppo è stato macchiato da una brutta, quanto sterile, polemica. In seguito alla vittoria, infatti, sui social ha iniziato a girare un video, immediatamente diventato virale. che vede Damiano David, frontman del gruppo, nel corso della finale chinarsi su un tavolino e poi rialzarsi velocemente. Immediati sono stati i commenti dl alcuni internauti che hanno ipotizzato che Damiano stesse facendo uso di cocaina.

Damiano David dei Maneskin: “Non faccio uso di droghe”

Lo stesso cantante, durante la conferenza stampa seguita dalla vittoria, ha chiarito la situazione:

“Se sniffo cocaina? Non scherziamo, ragazzi. Non dite queste cose, non faccio uso di droghe. Si era semplicemente rotto un bicchiere di vetro, colpa di Thomas”.

Su Instagram, la band è tornata sulla vicenda:

“Siamo davvero sotto choc in merito a quanto le persone stanno dicendo su Damiano che fa uso di droghe. Siamo veramente contro le droghe e non abbiamo mai usato cocaina. Siamo pronti a effettuare il test, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e siamo molto felici per la nostra vittoria all’Eurovision. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto. Il rock’n roll non morirà mai. Vi amiamo”-

Maria Rita Gagliardi