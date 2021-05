Serie A 2020/2021, la classifica finale e quella dei marcatori

Trentottesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

L’ultimo turno del campionato di Serie A si è aperto con tre anticipi sabato sera. Crotone e Fiorentina hanno impattato sullo 0-0, mentre il Genoa ha vinto a Cagliari per 0-1 (rete dell’uzbeko Shomurodov). La Sampdoria ha sconfitto per 3-0 il Parma a Marassi, grazie ai gol di Quagliarella, Colley e Gabbiadini.

Domenica pomeriggio alle 15 l’Inter ha festeggiato lo scudetto con un perentorio 5-1 sull’Udinese. I ragazzi di Conte sono andati in gol con Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Perisic e Lukaku; per i friulani gol della bandiera firmato Pereyra su rigore.

Trentottesima giornata, Milan e Juventus battono Atalanta e Bologna e vanno in Champions. Napoli in Europa League

L’ultimo turno è stato decisivo per la lotta Champions. Il Milan ha espugnato Bergamo con una doppietta di Kessie e si è qualificato per la prossima Champions League. Anche la Juventus è approdata alla massima competizione europea, grazie al successo per 4-1 sul campo del Bologna. Per i bianconeri a segno Chiesa, Morata con una doppietta e Rabiot; gol della bandiera del Bologna firmato Orsolini. Al Napoli bastava un successo in casa contro il Verona per andare in Champions, ma i partenopei sono stati bloccati sull’1-1. Vantaggio del Napoli con Rramhani e pareggio del Verona siglato da Faraoni.

La Roma ha pareggiato a La Spezia per 2-2 e si è qualificata per la prossima Conference League. Doppio vantaggio iniziale dei liguri con Verde e Pobega; rimonta dei giallorossi firmata El Shaarawy e Mkhitaryan. Il Sassuolo ha sconfitto 2-0 la Lazio, grazie ai gol di Kyriakopoulos e Berardi. Torino e Benevento hanno impattato sul punteggio di 1-1. Per i granata in gol Bremer, mentre per i campani è andato a segno Tello.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 38a GIORNATA: Crotone-Fiorentina 0-0; Cagliari-Genoa 0-1; Sampdoria-Parma 3-0; Inter-Udinese 5-1; Atalanta-Milan 0-2; Bologna-Juventus 1-4; Napoli-Verona 1-1; Spezia-Roma 2-2; Sassuolo-Lazio 2-0; Torino-Benevento 1-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 91 Inter (campione d’Italia); 79 Milan; 78 Atalanta e Juventus; 77 Napoli; 68 Lazio; 62 Roma e Sassuolo; 52 Sampdoria; 45 Verona; 42 Genoa; 41 Bologna; 40 Udinese e Fiorentina; 39 Spezia; 37 Cagliari e Torino; 33 Benevento; 23 Crotone; 20 Parma.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 29 Cristiano Ronaldo (Juventus); 24 Lukaku (Inter); 22 Muriel (Atalanta); 21 Vlahovic (Fiorentina); 20 Immobile (Lazio) e Simy (Crotone); 19 Insigne (Napoli); 17 Lautaro Martinez (Inter) e Berardi (Sassuolo) 16 Joao Pedro (Cagliari); 15 Ibrahimovic (Milan) e Zapata (Atalanta).