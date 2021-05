Cameriera canta “buon compleanno” a un cliente e lascia tutti senza parole: il video è virale

Una cameriera ha regalato ad un festeggiato ma anche agli altri clienti una sorpresa inaspettata. Cantando “Happy Birthday” come una vera star

Non è una novità che in molti ristoranti statunitensi i camerieri celebrino i compleanni festeggiati nei locali cantando al cliente “Happy Birthday” durante la consegna della torta. Ma quanto accaduto nelle ultime ore in ristorante dell’Illinois ha lasciato tutti i presenti increduli e sbalorditi. Ci troviamo al Cracker Barrel nella città di Marion: lo scorso 2 maggio il festeggiato, Jared Gravatt, non poteva credere alle sue orecchie quando la cameriera ha iniziato a cantare “Buon compleanno”. La donna, che si chiama Miranda, ha ricevuto un applauso travolgente per la sua emozionante interpretazione della canzone, dopo aver cantato con grande sorpresa di tutti come una vera professionista.

Un commensale: “Il miglior Happy Birthday che abbia mai sentito”

Tanto che dopo pochi secondi, anche gli altri commensali presenti in quel momento nel locale si voltano a guardarla, ammaliati dalla sua voce e dalla sua padronanza delle linee vocali. Tanto che ad un certo punto uno di loro esclama: “Questo è il miglior buon compleanno che abbia mai sentito in vita mia”. Certamente un compleanno che il festeggiato, e non solo lui, non dimenticherà mai. Nel frattempo il video realizzato da uno degli amici di Jared è finito su Tiktok diventando in breve tempo virale. E in tanti ora sperano che la cameriera decida di prendere parte ad una delle future edizioni di American Idol.