Lite fra la sorella di Bobo Vieri e Belen. Cos’è successo?

Fra la sorella di Vieri e Belen sarebbe in corso una battaglia legale. Il motivo? Belen è accusata di plagio per una linea di tute.

La sorella di Vieri, Veronica, si è da qualche anno buttata nel campo della moda. Ultimamente ha lanciato una linea, da lei disegnata, che ha chiamato Rock’n Lullaby (ninna nanna rock), dedicata del tutto agli abiti per bambina.

Cosa c’è di strano? Apparentemente nulla. Ma stando a quanto rivelato dal giornalista esperto di gossip, Santo Pirrotta, durante il programma ‘Ogni Mattina’ su TV8, sarebbe in corso una lite legale fra Veronica e Belen Rodriguez. La modella argentina fra qualche mese diventerà mamma per la seconda volta.

Belen accusata di plagio da Veronica Vieri? Lo scoop del giornalista Santo Pirrotta

Belen ha pubblicizzato su Instagram la linea di tute di Veronica Vieri. Fin qui assolutamente nulla di male, anzi.

Ma Pirrotta ha rivelato questo: “Il guaio è che pure la showgirl argentina ha deciso di lanciare una linea di tute e Veronica non l’ha presa molto bene, pare che sia già passata alle vie legali per ottenere un risarcimento per plagio…”.

Tutto da verificare ovviamente, ma la notizia è iniziata già a circolare online.