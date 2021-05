Si rifiuta di ricevere il vaccino: 39enne padre di 5 figli muore di Covid-19

Un uomo è stato contagiato ed è morto di Covid-19 lasciando i 5 figli senza un padre. La moglie, che ha superato l’infezione, ha spiegato che entrambi erano scettici in merito al vaccino

Aveva deciso di non farsi fare il vaccino anti Covid ma è stato contagiato e a causa di complicazioni legate all’infezione è deceduto. Aveva cinque figli Antwone Rivers, 39enne del Michigan deceduto a causa del Covid-19 dal quale avrebbe potuto proteggersi quando gli è stata data l’opportunità di ricevere la dose del vaccino. Ma l’uomo, una persona sana e senza pregresse patologie, non solo è stato contagiato insieme alla moglie Hollie ma le sue condizioni hanno continuato a peggiorare. Entrambi, come raccontato dalla moglie, avevano preso il virus molto sul serio proteggendosi con la mascherina e mantenendo sempre il disanziamento sociale. Entrambi però hanno raccontato di non sentirsi a proprio agio nel ricevere il vaccino e per tale motivo non si erano ancora recati negli hub per ricevere la dose. Anche se, come spiegato da Hollie, due settimane prima del decesso di Antwone ne stavano parlando: “Dicevamo, forse dovremmo vaccinarsi”, ha raccontato alla Fox2.

LEGGI ANCHE =>> Adolescente 18enne muore nel sonno dopo aver contratto la Covid-19 una seconda volta

Gli organi dell’uomo hanno continuato a peggiorare

Il contagio è avvenuto a metà aprile e nel giro di poche ore Rivers è stato ricoverato in ospedale. “Dopo una settimana da quando abbiamo avuto il Covid, lui ha iniziato a sentirsi peggio e io ho iniziato a sentirmi meglio”. Il marito invece stava sempre peggio e ha avuto bisogno di un ventilatore ma questo non è bastato. Poco alla volta i suoi organi hanno iniziato a peggiorare e funzionare male fino al decesso, avvenuto il 13 maggio. “Ora – ha detto la moglie tra le lacrime rimpiangendo di non essersi vaccinati quando ne avevano la possibilità – è come una grande perdita per tutti”.