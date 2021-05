Fece uccidere il marito, poi scomparve: inserita nella lista dei fuggitivi più ricercati dello stato

Una donna che assoldò un sicario per far uccidere il marito scomparse nel nulla il giorno del processo, nel 2009. Da allora è ricercata

Una donna è ricercata dal 2009 ed è stata inserita nella lista dei 10 fuggitivi più ricercati di tutto il Texas. Si tratta di Margaret Lorrain Smith, 62enne che ha fatto perdere le sue tracce nel giorno del processo che la vedeva imputata per omicidio ai danni del marito. La mattina è stata chiamata in tribunale ma non ha mai risposto e da allora non è stata più vista, ha ricordato il capitano Darrell Collins dell’ufficio dello sceriffo della contea di Brazoria. Da qui la decisione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Texas, dato che da allora nessuno è riuscito a localizzarla, di inserirla nell’elenco dei maggiori ricercati.

LEGGI ANCHE =>> Ricercatrice positiva al Covid-19, in Cina si teme una terza disastrosa ondata

Smith è accusata di aver assunto un uomo per uccidere il marito George Smith, il 6 agosto 2007. Un’indagine ha stabilito che la donna lo attirò a tarda notte a Surfside Beach lasciandolo sulla sabbia dove un uomo che lei aveva assoldato lo avrebbe colpito a morte con un oggetto di metallo. Lei e il sicario sono stati incriminati per omicidio nel settembre del 2007. La vittima, padre di quattro figli, è stato trovato senza vita la mattina dopo da due donne che stavano facendo una passeggiata sulla spiaggia. La ragione dell’omicidio sarebbe di natura economica: “Possedevano alcune proprietà e penso che alla base del delitto vi fossero i soldi, e l’intenzione di vendere tali proprietà”, ha spiegato il capitano Collins.

La polizia offre una ricompensa di 7500 dollari

Mentre il co-imputato di Smith, Dylan Laughery, è stato condannato, la donna è in fuga dall’11 agosto 2009, quando è fuggita dall’area della contea di Brazoria mentre era fuori su cauzione prima dell’inizio del processo. Smith è stato visto l’ultima volta in un video in un Walmart nella zona di San Antonio mentre saliva su una berlina a quattro porte marrone, forse una Lincoln Continental. Texas Crime Stoppers offre ora una ricompensa in denaro fino a 7.500 dollari per chi fornirà informazioni che portino alla cattura della fuggitiva.