Si nasconde nella casa di una ragazzina e attacca il padre: 16enne accusato di tentato omicidio

Stalking, tentato omicidio, lesioni e violazione di domicilio. Sono le accuse rivolte ad un minorenne entrato di notte nella casa di una giovane della quale si era invaghito

Si è invagito di una ragazzina e ha pensato bene di entrare nel cuore della notte nella sua casa. Ma è stato scoperto dal padre di lei e per questo ha reagito aggredendolo con un coltello. La vicenda è avvenuta nelle scorse ore nel comune di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, e riguarda un sedicenne, che i carabinieri hanno successivamente fermato e che è stato immediatamente accusato di tentato omicidio dopo aver ricostruito nel dettaglio la dinamica dei fatti; accusa alla quale si sommano quelle di lesioni e di violazione di domicilio. Per tali ragioni è stato condotto al centro di prima accoglienza per minori dove nella giornata odierna c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto.

Prognosi di 10 giorni per l’uomo aggredito dal 16enne

Le forze dell’ordine hanno ricostruito con esattezza l’accaduto: il 16enne si sarebbe nascosto in uno sgabuzzino, intenzionato ad assalire la ragazza della quale si era invagito ma che non ricambiava. È inoltre emerso che già nei giorni precedenti aveva ripetutamente minacciato la giovani, la quale aveva deciso di interrompere il loro rapporto di amicizia e per questo è accusato anche di stalking. Scoperto dal padre di lei, l’avrebbe aggredito ferendolo alla testa, all’addome e al braccio e solo con l’aiuto della convivente è riuscito a bloccarlo. All’uomo i medici dell’ospedale di Cona hanno dato una prognosi di dieci giorni.