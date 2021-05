Trova un biglietto vincente della lotteria da un milione e lo consegna alla proprietaria

Un ragazzo si è imbattuto in un biglietto della lotteria vincente del valore di un milione di dollari e ha rintracciato la cliente che lo aveva acquistato e lasciato in negozio (pensando di non aver vinto) per riconsegnarglielo

Accidentalmente si è imbattuto in un biglietto della lotteria vincente con un montepremi da un milione di dollari ma anzichè tenerlo ha deciso di conservarlo. L’enorme gesto di altruismo, amplificato dal periodo economicamente molto difficile a causa della pandemia di Coronavirus, è avvenuto nello stato americano del Massachusetts e riguarda una che a Soutwick, località della contea di Gampden, ha inavvertitamente lasciato un biglietto della lotteria del valore di 816.585,00 euro sul bancone di un bar pensando che di non aver vinto nulla. Lo ha raccontato lei stessa alla stampa: “L’ho guardato rapidamente e non mi è sembrato vincente”, ha spiegato Lea Rose Fiega. A trovare il biglietto è stato il figlio dei proprietari del negozio, Abhi Shah: si è accorto che non era stato grattato bene e ci ha quindi pensato lui scoprendo che risultava vincente. A quel punto ne ha parlato con i genitori e hanno deciso di guardare le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire chi avesse comprato il biglietto, scoprendo che si trattava di una loro cliente abituale che hanno dunque contattato per consegnarglielo.

LEGGI ANCHE =>> Compra un biglietto della lotteria online e vince 60 milioni: Ora non stiamo più sognando

La donna: “Ero totalmente incredula, sono persone fantastiche”

Una storia di onestà che ha lasciato “totalmente incredula” la donna: “Ho pianto, li ho abbracciati”, ha raccontato la donna, “sono persone fantastiche”. “Non ho pensato nemmeno un attimo a tenermelo perchè voglio dormire tranquillo di notte” ha invece raccontato Shah: “Non è giusto, sai chi è, dovresti restituirle il biglietto”, e alla fine è quello che ho fatto. È stato un momento davvero incredibile, vedendola così felice, lo ero anche io, sapevo di aver fatto la cosa giusta”. Anche i titolari del negozio riceveranno un bonus: 10mila dollari per aver venduto il biglietto vincente, oltre ad una ricompensa che Fiega ha donato loro. Ma la loro più grande soddisfazione è aver potuto rendere felice una persona.