Bimbo di 11 anni è un eroe: salva il papà 41enne colpito da un ictus

Un mese dopo essere guarito dal Covid un 41enne ha avuto un ictus dopo la doccia. L’intervento provvidenziale di suo figlio ha permesso di evitare il peggio. L’11enne è per tutti un eroe

Un eroe a soli 11 anni. Il piccolo Byron ha letteralmente salvato la vita al padre, colpito improvvisamente un ictus dopo aver fatto una doccia. I Mathews vivono da inizio anno nella contea di Fort Bend in Texas, dopo essersi trasferiti dall’Arizona e, non molto tempo dopo il loro arrivo sia Heather che il marito Beau si sono ammalati di Covid-19 con sintomi quali dolori, affaticamento e febbre. È accaduto a metà gennaio: il figlio Byron non ha contratto il virus che, fortunatamente, non ha provocato un peggioramento delle condizioni dei suoi genitori i quali nel giro di pochi giorni si sono ripresi. Ma poco tempo dopo è successo qualcosa di spaventoso: “Mio padre stava uscendo dalla doccia ed è caduto”, ha detto Byron che senza farsi prendere dal panico ha chiamato subito i servizi di emergenza.

LEGGI ANCHE =>> Lotta per sei mesi contro il Covid: è morto il 56enne Pippo Puliafito

Covid-19 potrebbe essere stato un fattore scatenante dell’ictus

Beau è stato portato d’urgenza al Memoria Hermann Hospital di Sugal Land. “Avevo paura e volevo solo aiutare mio padre”, ha raccontato il giovane. Beau era stato colpito da un ictus e il rapido intervento di suo figlio ha permesso di prevenire effetti a lungo termine. “È stato un vero eroe e questo ha fatto una grande differenza di suo padre perchè è stato portato immediatamente al pronto soccorso” ha detto il dottor Hamid Hamdi neurologo al Memoria Hermann. L’uomo è rimasto in ospedale per una settimana e mezza e si è ripreso e sta affrontando il percorso per rimettersi completamente, per questo è fiero di suo figlio. “Non posso credere a come abbia agito, mi ha salvato la vita”, ha detto. Ciò che ha lasciato perplessi i medici sono le cause dell’ictus: Beau ha solo 41 anni e non presentava fattori di rischio ad eccezione della pressione alta. I medici hanno riscontrato casi di ictus correlati al Covid ma in questo caso è sopraggiunto un mese dopo la diagnosi di positività. Tuttavia il medico ritiene che possa essere stato un fattore scatenante, pur non potendolo affermare con certezza. “Sono felice di averlo aiutato”, ha detto il piccolo Byron.