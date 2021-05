Edificio gli crolla davanti: rischia di morire ma continua a camminare come niente fosse

Un 17enne ha visto la morte in faccia quando il muro di una casa è crollato al suo passaggio e i mattoni lo hanno sfiorato. Lui non ha minimamente reagito

Ha visto letteralmente la morte in faccia quando un edificio è improvvisamente collassato al suo passaggio ma lui, senza fare una piega, ha continuato a camminare come se niente fosse. L’incredibile episodio, ripreso da una telecamera di sorveglianza di un’abitazione, è avvenuto a Hyde Mews, Christchurch, nel Dorset, durante una giornata molto ventosa. Ryan Puttick, 17 anni, stava andando a prendere il treno per sostenere un esame quando la parte frontale di una casa è improvvisamente crollata facendo cadere macerie a terra e ricoprendo interamente un’automobile parcheggiata proprio di fronte. Lo studente però, come mostra il filmato, ha continuato a camminare tranquillamente dopo che i mattoni lo hanno letteralmente sfiorato, finendo a una manciata di centimetri da lui.

Il racconto del 17enne dopo che il video è diventato virale

Il Dorset and Wiltshire Fire and Rescue hanno confermato che nell’incidente nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco lavorando con un ingegnere strutturale per mettere la proprietà e l’area in sicurezza dopo l’incidente. Il video è divenuto virale sui social nei giorni seguenti ed i media locali hanno dunque cercato il ragazzo per chiedergli come mai non si fosse nemmeno spaventato: “So che nel video sembra che io sia impassibile come se fosse una cosa normale – ha raccontato il 17enne alla Bbc – ma dentro ero davvero molto nervoso e scosso”. E ha detto di aver pensato solo di allontanarsi da lì il più rapidamente possibile per non perdere il suo treno e l’esame. “Ero nel soggiorno quando ho sentito un boato che mi ha fatto sobbalzare perchè la casa tremava – ha raccontato una donna che vive in quel quartiere – quando sono uscita ho trovato il muro di una casa vicina sulla strada, è stato davvero sciocante”. Hyde Mews è formato da 17 case e si trova vicino alla stazione ferroviaria del comune: i residenti sono ora molto preoccupati in merito alla sicurezza delle loro abitazioni.