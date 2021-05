Agenti eroi salvano un uomo da un’auto in fiamme prima che esploda, il video è virale

Due agenti sono riusciti a estrarre una persona priva di sensi da un veicolo completamente avvolto da fumo e fiamme. Un atto eroico che gli ha salvato la vita

Un atto eroico molto rischioso che ha però consentito di salvare la vita ad un uomo. È successo nella contea di Austin-Travis, Stati Uniti, dove due agenti sono riusciti a trarre in salvo una persona priva di consocenza intrappolata all’interno di un veicolo completamente avvolto da fumo e fiamme. Gli equipaggi dell’ATCEMS della contea di Austin-Travis, dei vigili del fuoco di Austin e del dipartimento di polizia di Austin hanno risposto ad una chiamata relativa ad un incendio riguardante un’auto in fiamme con una persona all’interno, nel blocco 1000 di West Stassney Lane. Quando gli agenti dell’Apd, i primi ad arrivare sulla scena, arrivando due minuti dopo la segnalazione; si sono avvicinati al mezzo si sono resi conto che la persona all’interno non si muoveva e hanno quindi agito subito. Muniti di manganello hanno iniziato a sfondare i vetri del veicolo per poi aprire la portiera ed estrarre a forza l’uomo dall’auto prima che il fuoco lo raggiungesse. Il tutto a pochi centimetri dal rogo e con il concreto rischio di esplosione del mezzo.

I due agenti coraggiosi hanno ricevuto una moneta di riconoscimento

Un gesto molto coraggioso ripreso sia dalle loro bodycam che da alcuni testimoni e poi finito sul web dove ha raccolto migliaia di commenti di persone che si sono complimentate con gli agenti per il loro provvidenziale ed eroico intervento. “Salutiamo i nostri fratelli in blu della polizia di Austin, gli agenti Chandler Carrera e Eddie Pineda, che hanno coraggiosamente rischiato la propria vita nell’incendio di un’auto poco prima del nostro arrivo, rompendo il finestrino e trascinando l’uomo in salvo”, ha detto l’Austin Fire Department nelle ore successive. Il salvataggio è infatti avvenuto pochi istanti prima che i vigili del fuoco intervenissero per spegnere le fiamme ma aver atteso ancora avrebbe quasi certamente portato alla morte dell’uomo. Dal momento che una manciata di secondi dopo il salvataggio, il mezzo è esploso. L’Austin Police Department ha dichiarato di essere orgogliosa di entrambe gli ufficiali per i loro “sforzi eroici”. Il vice capo della polizia Robin Henderson ha detto che gli agenti Pineda e Carrera hanno ricevuto una moneta di riconoscimento per le loro azioni eroiche.